Der eskalierende Handelsstreit mit den USA hat zu einem Rückgang der chinesischen Exporte geführt.

Chinas Ausfuhren schrumpften im vergangenen Monat um ein Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Statistikamt in Peking mitteilte. Besonders groß fiel demnach das Minus bei den Exporten in die USA aus, die im August um 16 Prozent sanken. Die Importe gingen um 5,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück.



Die USA und China haben wechselseitig hohe Strafzölle verhängt. Auslöser des seit über einem Jahr andauernden Handelskonflikts war die Verärgerung von US-Präsident Trump darüber, dass China weit mehr in die USA exportiert als umgekehrt.