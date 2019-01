China hat im Handelskonflikt mit den Vereinigten Staaten den Besuch einer US-Delegation angekündigt.

Das Handelsministerium in Peking teilte mit, amerikanische Regierungsvertreter würden am kommenden Montag zu Gesprächen in der chinesischen Hauptstadt erwartet. Die Präsidenten Trump und Xi Jinping hatten sich am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires darauf verständigt, vorerst auf weitere Strafzölle zu verzichten und sich um eine Lösung des Wirtschaftskonflikt zu bemühen.



Ende der vergangenen Woche hatte Trump ein Telefonat mit Xi als gutes Gespräch bezeichnet, in dem große Fortschritte erzielt worden seien.