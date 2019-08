US-Präsident Trump hat mit Empörung auf die Ankündigung Chinas reagiert, Zölle auf weitere Produkte aus den USA zu erheben.

Auf Twitter schrieb Trump, alle US-Unternehmen sollten heimkehren und ihre Produkte in den USA herstellen. Er bezeichnete seine Aufforderung als Befehl.

US-Wirtschaftsverbände reagierten ablehnend. Die amerikanische Handelskammer forderte eine Beilegung des Handelsstreits. Der US-Verband der Einzelhändler bezeichnete die Aufforderung Trumps als unrealistisch. Ein Sprecher sagte, die Präsenz der US-Unternehmen in China erlaube es nicht nur, dort Kunden zu bedienen, sondern auch in anderen Märkten in Übersee.



China hatte angekündigt, US-Waren im Wert von 75 Milliarden Dollar mit Zöllen zwischen fünf und zehn Prozent zu belegen. Peking reagierte damit auf Drohungen Trumps, auf Importe aus China im Umfang von 300 Milliarden Dollar Sonderzölle zu erheben.