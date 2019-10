Die US-Regierung will laut einem Medienbericht das Embargo gegen das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei lockern.

Wie die "New York Times" meldet, soll der Verkauf einiger Bauteile an den Konzern erlaubt werden. So erwäge die Regierung, Lizenzen an amerikanische Firmen zu vergeben, damit diese nicht-sensible Güter liefern können. Derzeit benötigen US-Unternehmen wegen Sanktionen eine Erlaubnis aus Washington, um Prozessorchips und andere Technik an Huawei zu verkaufen. Der Konzern ist einer der größten Hersteller von Smartphones und Netzwerkschaltsystemen. Mehrere Länder stufen Huawei als potenzielle Gefahr für die Cybersicherheit ein und fürchten Spionage durch die chinesische Regierung.



Beobachter sehen in dem Schritt der US-Regierung den Versuch, die Spannungen im Handelskonflikt mit Peking zu reduzieren.