Der Generaldirektor der Welthandelsorganisation, Azevedo, hat alle Länder dazu aufgerufen, die Handelskonflikte zu entschärfen.

Es liege in der Verantwortung der gesamten internationalen Gemeinschaft, zur Lösung dieser Probleme beizutrgen, schrieb Azevedo in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt". Die Situation sei äußerst ernst, der Welthandel sei in Gefahr. Zuletzt hatte China als Antwort auf höhere US-Zölle in den USA ähnliche Maßnahmen gegen die Vereinigten Staaten verhängt.