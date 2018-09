Die Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Lagarde, hat sich besorgt wegen der von den USA ausgelösten Handelskonflikte in aller Welt geäußert.

Sie könnten ungünstige Effekte auf Preise, Investitionsverhalten und Wachstum haben, erklärte Lagarde in Washington. Besonders große Gefahren entstünden für aufstrebende Volkswirtschaften. Für sie werde das Umfeld in einer Zeit schwieriger, in der die Industrieländer ihre Zinsen erhöhten und ihre lange Zeit lockere Geldpolitik strafften. Dies sei eine Herausforderung für viele Schwellenländer, weil es unter anderem steigende Finanzierungskosten auslösen könnte, betonte Lagarde. Sie nannte die Handelskonflikte das größte weltwirtschaftliche Risiko der Gegenwart.