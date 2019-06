US-Präsident Trump hat im Handelskrieg mit China deutlich gemacht, dass die jetzt geltenden Sonderzölle erst einmal weiter bestehen bleiben.

Trump schrieb auf Twitter, dass die Höhe der Zölle vorläufig nicht reduziert werde. Er nannte das Gespräch mit Chinas Präsident Xi Jinping wörtlich "besser als erwartet". Er sei aber nicht in Eile, mit China handelseinig zu werden.



Der US-Präsident ist nach dem G20-Gipfel im japanischen Osaka nach Südkorea weitergereist, um dort mit Präsident Moon Jae In zu beraten. Trump und Moon wollen auch zur innerkoreanischen Grenze in die entmilitarisierte Zone reisen. Südkoreas Staatschef Moon betonte, er befürworte ein weiteres Treffen zwischen Trump und Nordkoreas Machthaber Kim. Er sei überzeugt davon, dass Kim bereit sei, über eine Denuklearisierung Nordkoreas zu verhandeln.