Im Handelskonflikt mit China kommen aus den USA wieder etwas moderatere Töne.

Weitere Strafzölle gegen die Volksrepublik seien "nicht in Stein gemeißelt", sagte der Wirtschaftsberater von Präsident Trump, Kudlow, dem Fernsehsender CNBC. Vielmehr könnten im Falle einer gütlichen Einigung mit der Führung in Peking eine Menge Zölle wieder zurückgenommen werden. Es wird erwartet, dass sich Trump mit Staatschef Xi Jinping beim G20-Gipfel Ende November in Buenos Aires trifft.



Die USA haben bereits Zölle im Volumen von 250 Milliarden Dollar gegen China verhängt. Die Volksrepublik reagierte ihrerseits mit Strafabgaben auf amerikanische Waren. Trump hatte zuletzt damit gedroht, sämtliche Importe aus China mit Zöllen zu belegen.