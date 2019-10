US-Vizepräsident Pence hat China Wirtschaftsspionage in großem Stil vorgeworfen.

In vielerlei Hinsicht sei Chinas Verhalten in den vergangenen Jahren - so Pence wörtlich - "noch aggressiver und destabilisierender" geworden. Die Wirtschaftsspionage, die von Peking ausgehe, koste amerikanische Firmen jährlich viele Milliarden US-Dollar. Zudem kritisierte Pence Chinas Vorgehen bei den Ausschreitungen in Hongkong. Dennoch zeigte sich der Vizepräsident zuversichtlich, dass es den beiden größten Volkswirtschaften noch gelingen kann, ein Handelsabkommen abzuschließen. Heute sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden.



US-Präsident Trump hatte vor mehr als einem Jahr einen Handelskrieg mit China begonnen. Washington will Peking mit Hilfe von Strafzöllen zu einer Änderung seiner Handelspolitik zwingen.