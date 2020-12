EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der britische Premierminister Johnson haben in einem Telefongespräch versucht, den Streit über ein künftiges Handelsabkommen beizulegen.

Von der Leyen erklärte danach, es gebe vor allem beim Thema Fischfang noch Differenzen. Diese zu überbrücken, werde sehr herausfordernd. Johnson sagte, die Zeit sei knapp und es sei sehr wahrscheinlich, dass keine Einigung erreicht werde, sollte die EU ihre Position nicht substanziell ändern.



Das Europaparlament dringt auf eine Einigung bis Sonntag. Nur dann könne man den Vertrag noch in diesem Jahr ratifizieren.



Großbritannien war Ende Januar offiziell aus der EU ausgetreten. Am 31. Dezember endet die Übergangsphase, in der das Vereinigte Königreich noch EU-Regeln anwenden muss. Danach drohen ohne ein Handelsabkommen höhere Zölle auf viele Produkte sowie langen Wartezeiten an der Grenze.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.