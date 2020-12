Das britische Parlament stimmt heute über das Handelsabkommen mit der Europäischen Union ab.

Die Zustimmung in beiden Parlamentskammern gilt als sicher. In Brüssel wollen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel das mehr als 1.200 Seiten starke Dokument unterzeichnen.



Die 27 EU-Staaten hatten gestern dem Start des Handelspakts zum 1. Januar auch im schriftlichen Verfahren offiziell zugestimmt. Ein harter wirtschaftlicher Bruch zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU zum Jahreswechsel ist damit abgewendet. Auf den Vertrag hatten sich beide Seiten am 24. Dezember geeinigt. Er tritt zunächst nur provisorisch in Kraft, weil die Ratifizierung durch das Europaparlament aus Zeitmangel erst im neuen Jahr erfolgen kann.

