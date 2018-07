Deutschland und Japan wollen die bestehende internationale Ordnung gemeinsam gegen nationale Alleingänge verteidigen. Bundesaußenminister Maas und sein japanischer Amtskollege Kono vereinbarten bei einem Treffen in Tokio eine engere Zusammenarbeit für Freihandel, Klimaschutz und Menschenrechte.

Beide großen Wirtschaftsmächte wollen zudem in den Staatengruppen G7 und G20 sowie in den Vereinten Nationen enger kooperieren. Bereits in der vergangenen Woche hatten Japan und die Europäische Union zwei Abkommen zur wirtschaftlichen und strategischen Zusammenarbeit geschlossen - auch als Zeichen gegen die protektionistische Handelspolitik von US-Präsident Trump.



Trump erneuerte wenige Stunden vor seinem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Juncker seinen Vorschlag, auf die gegenseitigen Zölle, Handelshindernisse und Subventionen zu verzichten. Das wäre dann endlich ein freier Markt und fairer Handel, schrieb er auf Twitter. Die USA seien dazu bereit, die EU aber nicht, glaube er.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.