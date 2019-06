Die Europäische Union und der südamerikanische Staatenbund Mercosur wollen die größte Freihandelszone der Welt aufbauen.

Beide Seiten einigten sich in Brüssel nach fast zwanzigjährigen Verhandlungen auf ein umfassendes Abkommen. Das teilte das argentinische Präsidialamt in der Hauptstadt Buenos Aires mit. EU-Kommissionspräsident Juncker sprach von einem historischen Moment. Inmitten internationaler Handelsspannungen sende man ein starkes Signal, schrieb er auf Twitter. Auch der brasilianische Präsident Bolsonaro bezeichnete die Einigung als historisch. Die Verhandlungen zwischen der EU und den Mercosur-Ländern Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay hatten im Jahr 2000 begonnen. In den beiden Wirtschaftsblöcken leben zusammen rund 776 Millionen Menschen. Die Parlamente aller beteiligten Staaten müssen die Vereinbarung noch ratifizieren.



An dem Abkommen gibt es aber auch Kritik. Viele europäische Landwirte befürchten, dass sie dem Wettbewerb mit den Agrargroßmächten in Südamerika nicht gewachsen sind. Verbraucherschützer kritisieren, dass die hohen Standards in Europa abgesenkt werden könnten. Bedenken äußert auch Greenpeace. Die Organisation befürchtet, dass die Abholzung der Regenwälder beschleunigt wird.