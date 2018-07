Bundesaußenminister Maas setzt bei den anstehenden Gesprächen über den Handelskonflikt mit den USA auf eine harte Linie der EU.

Europa werde sich nicht bedrohen lassen und einfach so klein beigeben, sagte der SPD-Politiker im ARD-Fernsehen. Er hoffe, dass es gelinge, das Ganze im Konsens aufzulösen. Keiner könne ein Interesse an neuen und höheren Zöllen haben, wie sie die Verteinigten Staaten beispielsweise aktuell für den Autobereich angedroht hätten. Morgen kommt EU-Kommissionspräsident Juncker in Washington mit Vertretern der amerikanischen Regierung zusammen, um Handelsfragen zu erörtern.

