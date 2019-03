Im Wettbewerb mit China hat die EU-Kommission einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt, um die europäischen Interessen zu stärken.

Konkret schlägt die Brüsseler Behörde vor, die Vergabe öffentlicher Aufträge stärker an Arbeits- und Umweltstandards zu knüpfen. Zudem sollen die Regeln gegen wettbewerbsverzerrende Auswirkungen ausländischer staatlicher Beteiligungen noch einmal verschärft werden. Vizekommissionspräsident Katainen sagte in Straßburg, die Wirtschaftsbeziehungen könnten für beide Seiten von großem Nutzen sein, wenn der Wettbewerb fair sei. Mit den Vorschlägen könne die Europäische Union ihre Marktwirtschaft vor möglichen Verzerrungen schützen. Über die Pläne soll Ende kommender Woche beim EU-Gipfel in Brüssel beraten werden.