Die US-Regierung hat die Aufnahme von Handelsgesprächen mit der Europäischen Union angekündigt.

Dies gelte ebenso für Großbritannien und Japan, teilte das Büro des amerikanischen Handelsbeauftragten Lighthizer in Washington mit. Entsprechende Absichtserklärungen seien dem Kongress vorgelegt worden. Die Unterrichtung des Kongresses ist Voraussetzung dafür, dass die Regierung offiziell in Gespräche einsteigen kann. Bei den Verhandlungen sollten sowohl Zollbarrieren als auch andere Handelshemmnisse angesprochen und ein fairerer Handel erreicht werden, hieß es in dem Schreiben an den Kongress.



EU-Handelskommissarin Malmström hatte gestern erklärt, für sie sei eine Einigung im Zollstreit mit den USA nicht in Sicht. Ihr Verhandlungsteam werde nächste Woche nach Washington reisen.