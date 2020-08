US-Präsident Trump verhängt erneut Zölle auf Aluminium-Importe aus Kanada.

Aus einer Verfügung Trumps geht hervor, dass die Einfuhr ab Mitte August mit einer zusätzlichen Abgabe von zehn Prozent des Warenwerts versehen wird. Trump sagte bei einem Besuch in Ohio, Kanada habe den amerikanischen Markt mit Aluminium überflutet und so Jobs in den USA vernichtet. Mit seinem Schritt wolle er die amerikanische Industrie verteidigen. - Bereits 2018 hatte Trump Zölle auf Aluminium gegen Kanada und andere Staaten verhängt. Ein Jahr später hatten die USA nach Verhandlungen die Zölle gegen Kanada wieder aufgehoben.