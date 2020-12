EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel haben das mit Großbritannien vereinbarte Handelsabkommen unterzeichnet. Die Zeremonie wurde im Internet übertragen. Michel würdigte das Abkommen als fair und ausgewogen.

In London debattiert das Parlament am Vormittag über das mehr als 1.200 Seiten starke Dokument. Die Zustimmung gilt als sicher. Mit der am 24. Dezember erzielten Vereinbarung ist ein harter wirtschaftlicher Bruch zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU zum Jahreswechsel abgewendet worden. Der Vertrag tritt zunächst aber nur provisorisch in Kraft, weil eine Ratifizierung durch das Europaparlament erst im neuen Jahr geplant ist.



Die liberaldemokratische Parlamentsabgeordnete Hobhouse sagte im Deutschlandfunk mit Blick auf die Einigung, es gebe wenige Vorteile für das Vereinigte Königreich. Das werde sich über die Jahre zeigen. Ihre Partei war gegen einen Austritt aus der EU.

