Bundeswirtschaftsminister Altmaier wird heute zu einem Besuch in den USA erwartet.

Zu den Stationen seiner Reise zählen Kalifornien, Washington und Alabama. Zum Auftakt will Altmaier im Silicon Valley für internationale Standards in der Digitalpolitik werben und ein Unternehmen für autonomes Fahren besuchen. In Washington sind Gespräche mit US-Handelsminister Ross und dem Handelsbeauftragten Lighthizer geplant.



Die deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen sind derzeit angespannt, vor allem wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und der Europäischen Union.