Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer schließt eine Beteiligung an einer Schutzmission für Handelsschiffe in der Straße von Hormus nicht grundsätzlich aus.

Allerdings könne darüber erst entschieden werden, wenn genau bekannt sei, um welche Pläne es gehe, sagte Kramp-Karrenbauer bei einem Besuch des Einsatzführungskommandos in Geltow bei Potsdam. Großbritannien hatte eine europäische Militärmission angeregt, nachdem ein Tanker von iranischen Revolutionsgarden festgesetzt wurde. Zuvor hatten die britischen Behörden in Gibraltar einen iranischen Tanker an der Weiterfahrt gehindert. Die britische Marine wird nach Angaben des Verteidigungsministeriums in London künftig Frachtschiffe unter britischer Flagge in dem Gebiet eskortieren.



Die Ukraine hat einen russischen Tanker im Schwarzen Meer festgesetzt. Die Besatzung wurde inzwischen freigelassen. Nach Angaben aus Kiew soll das Schiff an der Beschlagnahmung ukrainischer Marineschiffe beteiligt gewesen sein.