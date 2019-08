Die chinesische Regierung hat den USA wegen der Ankündigung neuer Strafzölle mit Konsequenzen gedroht.

Eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking sagte, wenn die Vereinigten Staaten neue Zölle verhängten, müsse China notwendige Gegenmaßnahmen ergreifen. Die Regierung werde die Interessen des Landes entschlossen verteidigen und sich nicht erpressen lassen. Die Sprecherin ergänzte, weitere Zölle würden sich auch negativ auf die Weltwirtschaft auswirken.



US-Präsident Trump hatte zuvor neue Strafzölle in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Produkte ab September angekündigt. Demnach geht es um ein Volumen von rund 300 Milliarden Dollar. Trump begründete dies unter anderem damit, dass China nicht wie versprochen mehr amerikanische Agrarerzeugnisse importiert habe. Die jüngsten Handelsgespräche zwischen Washington und Peking waren am Mittwoch vorzeitig beendet worden. Sie sollen im September fortgesetzt werden.