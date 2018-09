Der Handelsstreit zwischen China und den USA verschärft sich weiter.

Nachdem US-Präsident Trump in der vergangenen Nacht neue Strafzölle auf chinesische Produkte verhängt hatte, kündigte Peking Gegenmaßnahmen an. Der chinesischen Regierung zufolge sollen ab dem 24. September zusätzliche Abgaben auf US-Einfuhren im Volumen von 60 Milliarden Dollar erhoben werden.



Zuvor hatte Trump Sonderzölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt. Er drohte mit weiteren Abgaben, sollte China Gegenmaßnahmen ergreifen.