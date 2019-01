Die USA und China haben die Beratungen über die Beilegung ihres Handelskonflikts fortgesetzt.

Die Gespräche zwischen einer US-Delegation und chinesischen Verhandlungspartnern in Peking laufen seit gestern. Einzelheiten wurden nicht bekannt. US-Präsident Trump und sein Handelsminister Ross hatten sich gestern optimistisch über die Möglichkeit einer Einigung geäußert.



Die China-Expertin Margot Schüller vom GIGA-Institut für Asien-Studien in Hamburg sagte im Deutschlandfunk, China räume den Gesprächen einen hohen Stellenwert ein und sei bereit zu Zugeständnissen, um die USA als Absatzmarkt zurückzugewinnen. Peking werde aber nicht die weiße Flagge hissen und in allen Punkten nachgeben. Der Druck sei für beide Seiten gestiegen. So könnten amerikanische Sojabauern ihre Produkte nicht mehr in China verkaufen und es gebe in der US-Wirtschaft große Unsicherheiten, ob man weiter in China investieren solle, erläuterte Schüller.