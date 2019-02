In Peking setzen hochrangige chinesische und US-amerikanische Delegationen ihre Handelsgespräche fort.

Für die auf zwei Tage angesetzten Beratungen sind der amerikanische Handelsbeauftragte Lighthizer und Finanzminister Mnuchin in die chinesische Hauptstadt gereist. Für die chinesische Seite führt der stellvertretende Premierminister Liu He die Gespräche.



Im Handelsstreit haben sich beide Seiten auf eine Art Waffenstillstand bis zum 1. März verständigt. In der Zwischenzeit suchen sie nach einer Übereinkunft, um die von den USA bereits angekündigten neuen Strafzölle zu verhindern.