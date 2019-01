Der Zollstreit mit den USA und das langsamere Wirtschaftswachstum haben den Außenhandel Chinas am Jahresende stark belastet.

Die Exporte seien im Dezember im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent zurückgegangen, teilte die Regierung in Peking mit. Die Importe gingen sogar um 7,6 Prozent zurück. Experten hatten zwar mit einem schwachen Ergebnis gerechnet, dabei aber sowohl bei den Aus- als auch den Einfuhren noch ein Plus erwartet. Beide Werte fielen so schlecht aus wie seit 2016 nicht mehr.