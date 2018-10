Im Wirtschaftskonflikt mit den USA kritisiert EU-Handelskommissarin Malmström die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Trump.

Dessen Rhetorik sei den gemeinsamen Beziehungen nicht zuträglich, sagte Malmström dem Deutschlandfunk. Zugleich nannte sie Trump einen unberechenbaren Verhandlungspartner. Der US-Präsident hatte der Europäischen Union am Wochenende vorgeworfen, sie existiere nur, um die Vereinigten Staaten beim Handel auszunutzen. Niemand behandele die USA schlechter als die EU. Weiter erklärte Malmström, sie könne nicht sagen, ob der Konflikt in den Gesprächen mit dem amerikanischen Handelsbeauftragten Lightizer bis zum Ende des Jahres beigelegt werden könne.



"Erstmal kleineres Handelsabkommen anstreben"



Die EU-Handelskommissarin betonte, die Gespräche mit den Vereinigten Staaten konzentrierten sich zunächst darauf, den Austausch von Industriegütern zu erleichtern, etwa durch den Abbau von Doppelregulierungen. Diese könnten dann in ein kleineres Handelsabkommen münden, dessen Schwerpunkt auch auf diesen Branchen liege. Zwar wünschten sich die USA eine Ausweitung auch auf Agrarprodukte, dies sei jedoch von Seiten einiger europäischer Mitgliedsstaaten nicht erwünscht. Auf der anderen Seite wollten die Vereinigten Staaten nicht ihre öffentlichen Beschaffungsmärkte für europäischen Unternehmen öffnen. Zugleich warnte Malmström, neue Autozölle seitens der USA könnten die Verhandlungen zum Erliegen bringen. Auf solche werde man dann mit Gegenzöllen reagieren müssen.



"WTO erneuern"



Darüber hinaus bekräftigte die Kommissarin ihre Pläne zu einer Reform der Welthandelsorganisation. Die WTO sei eine "großartige Organisation, die der Welt große Dienste geleistet" habe, sie brauche aber eine regelmäßige Modernisierung. So seien manche Transaktionen im globalen Handel nicht den WTO-Vorschriften unterworfen. Als Beispiel führte Malmström die Subventionspraxis Chinas im Hinblick auf Unternehmen in Staatsbesitz an, die - Zitat - "den Weltmarkt mit Dumpingpreisen fluten". Auch mit Blick auf den von China "erzwungenen Technologietransfer" bei Investitionen brauche es Regeln innerhalb der Welthandelsorganisation. Hier arbeite man intensiv mit Japan und den USA zusammen, die die europäische Kritik an China teilten.