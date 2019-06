Mehr als 600 US-amerikanische Firmen fordern von Präsident Trump, sich im Handelsstreit mit China zu einigen.

In einem offenen Brief warnen die Unternehmen, zusätzliche Zölle würden der Wirtschaft und den Verbrauchern schaden. Bis zu zwei Millionen Arbeitsplätze seien in Gefahr. Ein eskalierender Handelskrieg mit China sei nicht im Interesse des Landes; beide Seiten würden verlieren, heißt es in dem Schreiben der Unternehmer. Das Weiße Haus hat sich bisher noch nicht dazu geäußert.