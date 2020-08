Kanada hat den USA angedroht, auf die angekündigten Strafzölle auf Aluminium-Produkte zu reagieren.

Die Regierung in Ottawa kündigte Vergeltungsmaßnahmen in ähnlichem Umfang an. Das Vorgehen der US-Regierung sei unbegründet und inakzeptabel. US-Präsident Trump hatte gestern bei einer Veranstaltung im Bundesstaat Ohio mitgeteilt, kanadische Aluminium-Produkte per Dekret mit zehnprozentigen Sonderzöllen zu belegen. Er warf dem Nachbarland vor, den US-Markt mit Billigprodukten zu fluten und Arbeitsplätze in den USA zu vernichten.



Bereits 2018 hatte Trump Strafzölle auf kanadische Produkte erlassen. Kanada reagierte mit Sonderabgaben auf US-Produkte wie Ketchup und Bourbon.