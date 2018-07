Die Bundesregierung hat erleichtert auf die Ergebnisse des Treffens zwischen US-Präsident Trump und EU-Kommissionspräsident Juncker im Handelsstreit

In Berlin ließ Bundeskanzlerin Merkel erklären, sie begrüße die Verabredung zu einem konstruktiven Vorgehen bei diesem Thema. Zufrieden zeigte sich auch Wirtschaftsminister Altmaier. Dessen französischer Amtskollege Le Maire reagierte dagegen eher kühl. Zwar sei die Rückkehr zum Dialog zu begrüßen, sagte er in Paris. Über Handelsfragen müsse aber auf einer klaren Grundlage und nicht unter Druck verhandelt werden.



Trump und Juncker hatten gestern in Washington ihren Willen erklärt, den Handelskonflikt beizulegen und vorerst keine neuen Sonderzölle zu verhängen. Vor der Aufnahme offizieller Verhandlungen wollen beide Seiten Vorgespräche führen, die sich mindestens bis Ende November hinziehen dürften.

