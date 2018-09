US-Präsident Trump weitet die Strafzölle auf chinesische Waren nochmals massiv aus. Er kündigte neue Abgaben auf Importe im Umfang von 200 Milliarden Dollar an. Zugleich drohte er mit einer weiteren Verschärfung, sollte China Vergeltungsmaßnahmen ergreifen.

In einer Erklärung des Weißen Hauses heißt es, die Zölle sollten am 24. September in Kraft treten und in einer ersten Stufe zehn Prozent betragen. Zum 1. Januar sollten sie dann auf 25 Prozent steigen. Trump drohte zugleich mit weitergehenden Strafmaßnahmen, sollte China mit Vergeltungsaktionen gegen die US-Landwirtschaft oder die Industrie reagieren. Dann würde umgehend Phase drei eingeleitet, welche zusätzliche Zölle im Wert von 267 Milliarden Dollar vorsehe.



Der US-Präsident sagte weiter, Ziel der Zölle sei es, die chinesischen Handelspraktiken zu ändern. Diese stellten eine schwere Bedrohung für das Gedeihen der Wirtschaft der Vereinigten Staaten dar.



Medienberichten zufolge sind einige Technologieprodukte von der ursprünglichen Sanktionsliste ausgespart. Apple und andere Unternehmen hatten vor zusätzlichen Zöllen auf chinesische Importprodukte gewarnt, weil diese auch amerikanische Zulieferer betreffen würden.



Peking hat bereits mit Gegenmaßnahmen gedroht, sollten die USA neue Zölle verhängen. Bislang galten Sonderzölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar.