Im Handelsstreit mit den USA hat China angekündigt, einige Strafzölle zu senken.

Das Finanzministerium in Peking teilte mit, die Abgaben auf gut 1.700 US-Produktgruppen sollten von zehn auf fünf beziehungsweise von fünf auf 2,5 Prozent halbiert werden. Die Zölle waren am 1. September in Kraft getreten. Mitte Dezember hatten die USA und China eine erste Vereinbarung zur Beilegung ihres monatelangen Handelsstreits erzielt. Peking sagte dabei unter anderem zu, für die Einfuhr größerer Mengen US-Waren zu sorgen.