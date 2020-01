EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hofft auf eine baldige Beilegung des Handelsstreits mit den Vereinigten Staaten.

In wenigen Wochen werde eine Einigung erwartet, sagte von der Leyen auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Zugleich verwies sie darauf, dass ein Treffen mit US-Präsident Trump sei sehr gut verlaufen sei. Dieser hatte die Europäische Union zu mehr Tempo bei den Verhandlungen über ein Handelsabkommen aufgefordert. Er nannte die Europäische Union einen deutlich schwierigeren Partner als China. Im Handel mit der EU hätten die USA 150 Milliarden Dollar verloren, behauptete Trump. Er strebt nach seinen Worten ein umfassendes Handelsabkommen mit der Europäischen Union an.