Im Handelsstreit zwischen den USA und China treten heute neue Strafzölle in Kraft.

Nach Angaben der US-Behörden werden insgesamt 279 zusätzliche Importgüter aus China mit Aufschlägen belegt, darunter Halbleiter, Chemikalien, Plastik, Motorräder und Elektroroller. Insgesamt geht es um Einfuhren im Volumen von 16 Milliarden Euro.



Im Juli waren bereits Zölle auf Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar verhängt worden.



China hat Gegenmaßnahmen im gleichen Umfang angekündigt.



In dem Handelskonflikt finden derzeit in Washington zum ersten Mal seit Juni formelle Gespräche statt. China äußerte sich optimistisch, US-Präsident Trump dämpfte die Erwartungen.



Die USA werfen China unter anderem Diebstahl geistigen Eigentums vor, Präsident Trump stört sich zudem am seiner Auffassung nach zu hohen Defizit der USA im Handel mit China.