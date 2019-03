In dem Handelskonflikt zwischen den USA und China scheint Bewegung zu kommen.

Nach offiziellen Angaben in Peking werden nächste Woche US-Finanzminister Mnuchin und der Handelsbeauftragte Lighthizer in der Volksrepublik erwartet. Anfang April werde der stellvertretende chinesische Ministerpräsident Liu He nach Washington reisen.



Die USA und China haben sich gegenseitig mit hohen Strafzöllen überzogen. US-Präsident Trump wirft der Volksrepublik unfaire Praktiken und den Diebstahl geistigen Eigentums vor.