Die US-Regierung ist im Handelsstreit mit der EU offen für neue Gespräche.

Handelsminister Ross sagte der "Financial Times", Präsident Trump habe mehrere Optionen. Die Erhebung von Zöllen sei nur eine davon. Möglich sei auch eine andere Form von Verhandlungen. Ross ergänzte, bereits die Androhung von Schutzzöllen auf Automobilimporte aus Europa habe zu neuen Investitionen in die US-Fahrzeugbranche geführt. Dies sei das wirkliche Ziel gewesen.



Trump hatte in der Vergangenheit mehrfach mit Strafzöllen auf Autoimporte gedroht. Früheren Angaben zufolge soll eine Entscheidung darüber Mitte November fallen.