US-Präsident Trump hat sich zuversichtlich über die Chancen auf eine Einigung im Handelsstreit mit China geäußert.

Er glaube, dass China ein Abkommen wolle, sagte Trump vor Journalisten. Die schwache Wirtschaft sei ein großer Anreiz für die Führung in Peking, zu einer Einigung im Zollstreit zu kommen.



Das chinesische Bruttoinlandsprodukt dürfte 2018 auch wegen des Handelsstreits mit den USA nur noch um rund 6,5 Prozent gewachsen sein, nach 6,9 Prozent im Jahr 2017.



In Peking berät eine amerikanische Delegation morgen und am Dienstag mit der chinesischen Seite über eine Beilegung des Konflikts. Es sind die ersten direkten Handelsgespräche, seit Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping vor fünf Wochen verabredet hatten, 90 Tage lang keine neuen Zölle zu erheben.