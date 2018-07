Die US-Regierung will amerikanische Landwirte, die vom Handelsstreit betroffen sind, mit Zuschüssen in Milliarden-Höhe unterstützen.

Agrarminister Perdue sagte in Washington, die Subventionen sollten Schäden ausgleichen, die durch "illegale Vergeltungszölle" angerichtet würden. Die betroffenen Landwirte würden entweder direkte Zuschüsse erhalten oder sie könnten ihre überschüssige Ware an die Regierung verkaufen. Die staatlichen Hilfen belaufen sich demnach auf umgerechnet bis zu zehn Milliarden Euro. Sie sollen unter anderem an Soja-Farmer gehen, aber auch an Produzenten von Erdnüssen, Obst, Reis und Schweinefleisch.



China, die EU und andere Staaten hatten Agrarprodukte aus den USA mit zusätzlichen Zöllen versehen, nachdem US-Präsident Trump unter anderem Sonderzölle auf Stahl und Aluminium erhoben hatte. Trump empfängt heute EU-Kommissionspräsident Juncker.

