In einer neuen Runde des Handelsstreits erheben die USA weitere Sonderzölle.

Sie betreffen chinesische Matratzen sowie Bierfässer aus rostfreiem Stahl aus Deutschland, Mexiko und China. Exporteure aus den entsprechenden Ländern hätten die Produkte zu Dumpingpreisen in den USA verkauft, begründete das US-Handelsministerium den Schritt. Die Unterstützung hatten mehrere amerikanische Firmen beantragt.



In dem seit Monaten anhaltenden Handelsstreit zwischen den USA und China haben sich die Fronten zuletzt weiter verhärtet. Am Dienstag hatte China gedroht, als Reaktion auf US-Strafzölle die Ausfuhr Seltener Erden zu beschränken. Diese werden für Elektronik-Produkte benötigt.