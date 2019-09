Im Handelsstreit zwischen den USA und China haben beide Staaten neue Strafzölle verhängt.

Die Vereinigten Staaten erhoben zusätzliche Abgaben von 15 Prozent auf in China hergestellte Konsumgüter. Betroffen sind Waren wie Fernseher, Bücher, Turnschuhe und Windeln. Die Maßnahme hat ein Volumen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar. US-Präsident Trump hatte im August ursprünglich Zölle auf chinesische Importe von bis zu 300 Milliarden Dollar angekündigt. Die Abgaben auf die Einfuhr beliebter Konsumgüter wie Laptops, Smartphones oder Kleidung wurden jedoch auf den 15. Dezember verschoben, um dem Weihnachtsgeschäft nicht zu schaden. - Als Reaktion traten in China weitere Gegenzölle in Kraft. Der chinesische Zoll gab die Höhe mit fünf und zehn Prozent an. Sie treffen unter anderem die amerikanischen Bauern.