Der Handelsstreit zwischen den USA und China verschärft sich weiter.

US-Präsident Trump teilte auf Twitter mit, dass die Strafzölle auf chinesische Importe erhöht würden. Für chinesische Waren im Wert von 250 Milliarden Dollar steige der Zollsatz ab Oktober von 25 auf 30 Prozent, so Trump. Der Zoll auf Importe im Wert von 300 Milliarden Dollar wird bereits im September von 10 auf 15 Prozent erhöht. Der Präsident forderte zudem amerikanische Unternehmen auf, China zu verlassen und in den USA zu produzieren.



Wenige Stunden zuvor hatte China höhere Zölle auf US-Produkte angekündigt. US-Einfuhren mit einem Volumen von 75 Milliarden Dollar werden demnach mit zusätzlichen Zöllen von fünf bis zehn Prozent belegt.



Sowohl Trump als auch die Regierung in Peking begründeten die Schritte mit vorausgegangenen Zollanhebungen der jeweils anderen Seite.