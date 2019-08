Die US-Regierung hat China offiziell als ein Land bezeichnet, das den Kurs seiner Währung manipuliert.

Entsprechend äußerte sich Finanzminister Mnuchin in einer Stellungnahme. China wolle sich unfaire Vorteile im internationalen Wettbewerb sichern, so Mnuchin. Er kündigte Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds an, um dagegen vorzugehen. Präsident Trump hatte zuvor von einem "schwerwiegenden Verstoß" gesprochen. Der Dow Jones Index verlor wegen des eskalierenden Handelsstreits fast drei Prozent.



Der Yuan war gestern auf den tiefsten Stand seit elfeinhalb Jahren gefallen. Der Kurs der Währung bewegt sich nicht gänzlich frei nach Marktkräften, sondern wird von der Notenbank Chinas beeinflusst.



Beobachter sehen in der Abwertung der Währung eine Reaktion auf Strafzölle, die die US-Regierung Ende vergangener Woche verhängt hat.