Die Welthandelsorganisation WTO hat in einer länger zurückliegenden Auseinandersetzung zwischen China und den USA einen Schlichterspruch gefällt.

Die Organisation entschied zugunsten Chinas und erlaubte dem Land, Strafzölle gegen die USA im Wert von knapp 3,6 Milliarden US-Dollar zu verhängen. Die Summe wurde von den Schlichtern festgelegt.



Es ging um einen Fall, der 2014 begann. China hatte sich bei der WTO über Praktiken der USA beschwert und in mehreren Instanzen Recht bekommen. Ein direkter Zusammenhang mit den aktuellen Handelsauseinandersetzungen zwischen den beiden Ländern besteht nicht.



Im gegenwärtigen Handelsstreit meldet die chinesische Führung Fortschritte. Das Handelsministerium in Peking teilte mit, in einem Telefonat der Chefunterhändler sei mit den USA eine "Einigung auf Grundsätze" erzielt worden.