Mit Agrarministerium

Eine mit dem Bundesagrarministerium getroffene Vereinbarung sieht vor, dass bis zum Jahr 2025 Lebensmittelabfälle in Supermärkten und im Großhandel um 30 Prozent verringert und bis 2030 halbiert werden sollen. Obst und Gemüse mit sogenannten Schönheitsfehlern sollen demnach künftig gezielt verkauft werden. Zudem sollen Unternehmen verstärkt Lebensmittel weitergeben und dafür dauerhafte Kooperationen etwa mit Tafeln und anderen sozialen Einrichtungen eingehen. Bundesagrarminister Özdemir sprach von einem wichtigen Schritt zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung.

Jährlich gelangen in Deutschland rund elf Millionen Tonnen Lebensmittel in den Müll, wie das Statistische Bundesamt für das Jahr 2020 ermittelte. Demnach entfielen 7 Prozent auf den Handel; der Großteil entstand mit 59 Prozent in privaten Haushalten.

