Viele Kunden sind offenbar weiterhin nur selten dazu bereit, mehr Geld für Kleidung auszugeben, die umweltschonend und unter sozial gerechteren Bedingungen hergestellt wurde.

Beim Kauf von Textilien spiegele sich das gewachsene Bewusstsein für Nachhaltigkeit bislang nur eingeschränkt wider, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Textil (BTE), Rolf Pangels, der Deutschen Presse-Agentur. Nachhaltigkeit werde gerne gesehen, dürfe aber nichts kosten. Im Modebereich sei sie immer noch ein zartes Pflänzchen. Es gebe zwar Kunden, denen das Thema wichtig sei, doch vielen anderen sei es noch relativ egal. Das zeige schon die positive Entwicklung der preisgünstigen Fast-Fashion-Anbieter in den vergangenen Jahren. Pangels fügte jedoch hinzu: "Wer sagt, jeder muss jetzt nachhaltig und teuer einkaufen, macht es sich zu einfach. Es gibt schließlich Millionen Leute, die auf jeden Euro achten müssen."



Darüber hinaus wies der Manager auf eine seiner Meinung nach ungerechte Politik hin. Modehändler in den Innenstädten müssten sich auf ein Plastiktütenverbot einstellen und möglicherweise sogar ihre noch vorhandenen Tüten-Vorräte teuer entsorgen, führte Pangels aus: Von Maßnahmen gegen die Verpackungsflut im Online-Handel sei dagegen nichts zu hören. Zudem dürften die Online-Händler jeden Sonntag ihre Waren verkaufen. Für die Geschäfte in den Innenstädten gebe es dagegen immer noch große Hürden zu überwinden, wenn sie auch nur ausnahmsweise einmal sonntags öffnen wollten.

Immer mehr Modehändler geben auf

Laut Pangels geben immer mehr Textilhändler ihr Geschäfte in den Städten und Gemeinden auf. 2010 habe es noch fast 23.000 Unternehmen mit dem Schwerpunkt Bekleidung gegeben. Aktuell dürften es gerade noch 15.000 sein. "Wir verlieren jedes Jahr mehrere Hundert Geschäfte." Neben der Konkurrenz im Internet bereite den mittelständischen Händlern oft auch die Suche nach einem Nachfolger Probleme. Die großen Gewinner der zuletzt guten Konjunkturlage im Textilhandel seien die Online-Anbieter und die Outlet-Center.