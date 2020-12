Nach einer offenbar weitgehenden Einigung zwischen der EU und Großbritannien in entscheidenden Punkten eines Handelsvertrags werden derzeit Details ausgearbeitet. Die Arbeit dauere an, schrieb der Sprecher der EU-Kommission in der Nacht auf Twitter. Die BBC meldet, für heute früh sei eine Pressekonferenz geplant.

Der Handelsvertrag soll einen harten wirtschaftlichen Bruch nach dem EU-Austritt der Briten vermeiden. Am 31. Dezember endet die Brexit-Übergangsphase und Großbritannien scheidet auch aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion aus. Ohne Abkommen drohen Zölle und Handelshemmnisse. Umstritten waren zuletzt vor allem die Zugangsrechte für Fischer aus der EU zu britischen Gewässern.



Falls die Verhandlungsführer tatsächlich einen Durchbruch erzielen, müssten noch die Regierungen aller 27 Mitgliedstaaten zustimmen. Dazu könnte es zunächst ein Treffen der EU-Botschafter in Brüssel geben. Anschließend würde der Text in den Hauptstädten geprüft. Es könne deshalb mehrere Tage dauern, bis die endgültige Zustimmung der EU vorliege, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.