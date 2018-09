Der deutsche Außenhandel sieht in den neuen US-Zölle auf Importe aus China eine Gefahr für die Weltwirtschaft.

Der Präsident des Handelsverbands BGA, Bingmann, macht vor allem US-Präsident Trump schwere Vorwürfe. Mit seiner zerstörerischen Handelspolitik säge Trump an den Fundamenten der Weltwirtschaft. Er warf Trump wörtlich vor, mit dem Kapital der eigenen Unternehmen zu zocken. Die Zeche für das Chaos, das der US-Präsident auslöse, müssten am Ende nicht nur die US-Bürger bezahlen.



Trump hatte zuvor neue Zölle im Handelsstreit mit China verhängt. Er kündigte zehnprozentige Zuschläge auf Waren aus China in einem Wert von 200 Milliarden Dollar an. Die chinesische Regieung will mit Vergeltungszöllen darauf reagieren.