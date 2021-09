Die Zahl der Menschen, die durch Streubomben verletzt oder getötet wurden, ist laut der Hilfsorganisation Handicap International gestiegen.

Weltweit seien im vergangenen Jahr mindestens 360 Menschen derartigen Waffen zum Opfer gefallen, heißt es in dem in München veröffentlichten Bericht. Das sei ein Anstieg von 30 Prozent in drei Jahren. Mehr als 40 Prozent der Opfer waren demnach Kinder. Streubomben wurden vor allem in Syrien, im Irak und im Südsudan eingesetzt, im vergangenen Jahr aber auch im Bergkarabach-Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan.



Seit 2010 gilt ein internationales Abkommen zum Verbot von Streumunition, das 110 Staaten unterzeichnet haben. Die USA, China und Russland gehören nicht dazu.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.