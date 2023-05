Noch 40.000 freie Ausbildungsstellen

Viele Handwerksbetriebe gehen auf der Suche nach geeigneten Auszubildenden leer aus. (picture alliance / Zoonar / Robert Kneschke)

Vor allem in den Bereichen Klima und Bau sowie in Gesundheits- und Lebensmittelberufen herrsche Mangel an geeigneten Bewerbern und Interessenten, sagte Handwerkspräsident Dittrich der "Rheinischen Post". Derzeit gebe es fast 40.000 freie Ausbildungsplätze. Zu viele junge Menschen verließen die Schule ohne Abschluss, und Berufsbildung werde vor allem in Gymnasien vernachlässigt. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz könne nur einen Teil des Problems lösen. Dittrich forderte die Politik auf, sich stärker auf das Potenzial inländischer Fachkräfte zu konzentrieren. Unter anderem sollten die gesellschaftlichen Voraussetzungen verbessert werden, damit Frauen in Vollzeit arbeiten könnten. Aktuelle Erhebungen zeigen, dass bundesweit rund 600.000 junge Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren die Schule verlassen haben und danach weder in Arbeit noch in einer Ausbildung oder einem Studium sind.

