In der großen Koalition gibt es Forderungen, in bestimmten Handwerksberufen den Meisterbrief wieder zur Voraussetzung für eine selbstständige Tätigkeit zu machen.

Die Meisterpflicht war 2004 von der damaligen rot-grünen Bundesregierung für zahlreiche Handwerksberufe abgeschafft worden. Der stellvertretende Unions-Fraktionschef Linnemann nennt das in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" einen Fehler. Die Qualität der Arbeit habe sich in diesen Gewerken teilweise deutlich verschlechtert. Außerdem werde weniger Nachwuchs ausgebildet, so Linnemann.



Auch SPD-Fraktionsvize Bartol dringt auf eine Änderung der Handwerksordnung. Die Kunden müssten die Sicherheit haben, dass der bestellte Handwerker auch wirklich eine gut ausgebildete Fachkraft sei, sagte Bartol.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.