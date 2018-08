In Handwerksbetrieben in Deutschland sind zu Beginn des neuen Ausbildungsjahrs noch tausende Lehrstellen frei.

Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Wollseifer, rät Jugendlichen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz deshalb zu einer Bewerbung in Handwerksbetrieben. Er sagte der Nachrichtenagentur AFP, dort gebe es mehr als 130 Ausbildungsberufe. Gesucht würden beispielsweise noch Anlagenmechaniker, Elektroniker oder Friseure.



Wollseifer forderte von politischen Entscheidungsträgern, die berufliche Ausbildung in Betrieben mit der akademischen in Hochschulen gleichzusetzen. Die Meisterausbildung müsse künftig kostenfrei sei - ähnlich wie ein Studium. Außerdem müsse mehr Geld in die Ausstattung von Berufsschulen und in Lehrpersonal investiert werden. Die Handwerksbetriebe in Deutschland seien längst im 21. Jahrhundert angekommen, die Berufsschulen verharrten dagegen im 20. Jahrhundert.